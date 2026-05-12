La frana in Val Palot i fondi per ripristinare la strada

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,38 milioni di euro destinato alla fase due dei lavori di ripristino della strada colpita dalla frana in Val Palot. La somma si aggiunge ai fondi già stanziati per affrontare i danni provocati dall'evento naturale, che ha reso inaccessibile il tratto di strada interessato. I lavori di intervento sono stati avviati per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

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Arriveranno dalla Regione 1,38 milioni che serviranno per la fase 2 del ripristino della strada che collega la riva del lago e il paese con le frazioni montane di Sonvico, Fraine e Val Palot, interrotta da cinque mesi a causa di un imponente movimento franoso che si è riversato sulla galleria paramassi e sulla carreggiata, danneggiandole irreparabilmente. Per la fase uno, immediatamente successiva allo smottamento, in cuì sono stati fatti sondaggi sulla roccia e brillare alcuni massi, erano stati stanziati 420mila euro. L’intervento si inserisce in una più ampia programmazione regionale che mette in campo complessivamente 37,7 milioni per il triennio 2026-2028.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La frana in Val Palot, i fondi per ripristinare la strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pisogne: 1,38 milioni di euro per la frana della Val Palot Notizie correlate Cosa resta della Val Palot dopo il colpo di grazia della frana di Sonvico?Pisogne (Brescia) – La Val Palot ieri ha dato l’addio al turismo e all’accoglienza. Frana Petacciato, Ciciliano: "Si lavora ininterrottamente per ripristinare la viabilità"Il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano è intervenuto a Tgcom24 per fornire alcuni aggiornamenti dopo la riattivazione del... Argomenti più discussi: La frana in Val Palot, i fondi per ripristinare la strada; Pisogne: un milione e 380mila euro per la frana di Sonvico; Antenna 2 Tg 11 05 2026. La frana in Val Palot, i fondi per ripristinare la stradaArriveranno dalla Regione 1,38 milioni che serviranno per la fase 2 del ripristino della strada che collega la riva ... ilgiorno.it