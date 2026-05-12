La forza di una donna si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5 a distanza di un anno e mezzo dal suo debutto in Italia. La serie tv turca subirà delle importanti modifiche di palinsesto in concomitanza al finale di stagione. Scendendo nei dettagli, la guida tv di Mediaset ha annunciato lo stop delle vicende di Bahar nel daytime pomeridiano di Canale 5. La forza di una donna non andrà più in onda di pomeriggio dopo l'appuntamento con Uomini e Donne a partire dal 18 maggio. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Racconto di una notte, la serie tv che sta occupando lo slot della domenica sera con risultati non troppo brillanti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna cancellata su Canale 5: ecco quando e perchè

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