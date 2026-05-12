La formazione al servizio dell’Appennino | il Pubblico che funziona

Un progetto di formazione nel territorio dell’Appennino ha coinvolto oltre 4.000 studenti, molti dei quali provenienti da diverse regioni italiane e alcuni anche da altri paesi. Sono state erogate migliaia di ore di formazione, generando un impatto economico e comunicativo rilevante lungo tutta la montagna parmense. L’iniziativa si rivolge all’intera comunità locale, puntando a rafforzare le competenze e a valorizzare il territorio.

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