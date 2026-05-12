La formazione al servizio dell’Appennino | il Pubblico che funziona
Un progetto di formazione nel territorio dell’Appennino ha coinvolto oltre 4.000 studenti, molti dei quali provenienti da diverse regioni italiane e alcuni anche da altri paesi. Sono state erogate migliaia di ore di formazione, generando un impatto economico e comunicativo rilevante lungo tutta la montagna parmense. L’iniziativa si rivolge all’intera comunità locale, puntando a rafforzare le competenze e a valorizzare il territorio.
Un progetto con migliaia di ore di formazione erogate a favore di oltre 4 mila studenti, in buona parte provenienti da varie parti d’Italia e da alcune nazioni estere; un indotto economico consistente e significativo anche a livello comunicativo, che si è sviluppato in tutta la montagna parmense.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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