La Flotilla morde il freno tra gli yacht di Marmaris

A Marmaris, nota come la Porto Cervo della costa turca, la Flotilla Global Sumud è visibile tra gli yacht ormeggiati. La zona, nota per il suo porto turistico e la presenza di numerose imbarcazioni di lusso, ospita anche questa flottiglia di barche. La presenza di queste imbarcazioni è evidente tra le navi che si trovano nel porto. La Flotilla sembra in attesa di ulteriori sviluppi, con le imbarcazioni ferme nel porto di Marmaris.

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