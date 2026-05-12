La Flotilla morde il freno tra gli yacht di Marmaris
A Marmaris, nota come la Porto Cervo della costa turca, la Flotilla Global Sumud è visibile tra gli yacht ormeggiati. La zona, nota per il suo porto turistico e la presenza di numerose imbarcazioni di lusso, ospita anche questa flottiglia di barche. La presenza di queste imbarcazioni è evidente tra le navi che si trovano nel porto. La Flotilla sembra in attesa di ulteriori sviluppi, con le imbarcazioni ferme nel porto di Marmaris.
Flotta continua Lo stop nella Porto Cervo turca e il futuro della missione. Oggi "assemblea generale" Flotta continua Lo stop nella Porto Cervo turca e il futuro della missione. Oggi "assemblea generale" A Marmaris, che è considerata la Porto Cervo della riviera turca, quelli della Global Sumud Flotilla li riconosci subito. Puoi trovarli, seduti in piccoli gruppi, negli eleganti dehor del centro, tra la piazza principale e il porticciolo turistico, dove, consumando un caffè a turno ogni due o tre ore, riescono perlomeno a scroccare una discreta connessione e un po’ di energia elettrica per ricaricare i cellulari. MA PER GLI ATTIVISTI, in queste ore, l’estetica è decisamente l’ultimo dei problemi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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