Secondo fonti confermate dall’emittente pubblica danese DR, i soldati danesi inviati a gennaio in Groenlandia avrebbero pianificato di far esplodere le piste degli aeroporti nel caso di un’invasione degli Stati Uniti. Le informazioni indicano che le operazioni sarebbero state finalizzate a impedire eventuali attacchi o invasioni militari. La notizia riguarda un’azione preventiva da parte dei militari danesi nella regione.

Diverse fonti hanno confermato all’emittente pubblica danese DR che i militari inviati a gennaio in Groenlandia dalla Danimarca avrebbero fatto saltare in aria le piste dei principali aeroporti dell’isola in caso di invasione da parte dell’esercito statunitense, come il presidente Donald Trump ha minacciato in più occasioni. I soldati avevano infatti con con loro degli esplosivi per distruggere, tra le altre cose, le piste di atterraggio di Nuuk e Kangerlussuaq. Il carico comprendeva anche delle sacche di sangue, in modo che i feriti potessero ricevere cure qualora si fosse giunti a un vero e proprio conflitto. L’attacco statunitense in Venezuela ha messo in allarme Groenlandia e Danimarca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I soldati danesi avrebbero fatto saltare in aria le piste degli aeroporti in Groenlandia in caso di invasione degli Stati Uniti

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