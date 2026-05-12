La 51esima 100 km Passatore tra sport cultura e partecipazione | Faenza si prepara alla storica ultramaratona

A Faenza si avvicina la 51esima edizione della 100 km del Passatore, una delle ultramaratone più conosciute in Italia. L’evento coinvolge atleti, volontari e cittadini, trasformandosi in un’occasione di festa e di partecipazione collettiva. La gara attraversa diverse zone e attrae atleti provenienti da vari Paesi. La preparazione della città è già in corso per accogliere correttori, spettatori e appassionati.

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La 51esima edizione della 100 Km del Passatore si presenta non solo come una delle ultramaratone più iconiche d’Italia, ma come un evento totale capace di coinvolgere l’intera comunità valorizzando talento, volontariato e cultura. La manifestazione prenderà il via sabato 23 maggio da Firenze alle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casarsa, la Sagra del Vino si prepara al gran finale tra sport e cultura? Cosa sapere La 78ª Sagra del Vino di Casarsa si conclude tra il 30 aprile e il 4 maggio. Temi più discussi: La 51esima 100 km Passatore tra sport, cultura e partecipazione: Faenza si prepara alla storica ultramaratona; 100 km del Passatore 2026, boom di iscritti: 3.500 al via e oltre 1.500 esordienti per la corsa da Firenze a Faenza; PODISMO: Svelata la 51ª 100km del Passatore con 3500 iscritti; Una ’Cento’ da record con 3.500 partecipanti. 100 km del Passatore 2026, boom di iscritti: 3.500 al via e oltre 1.500 esordienti per la corsa da Firenze a FaenzaPresentata la 51ª edizione della 100 km del Passatore: 3.500 iscritti e oltre 1.500 debuttanti pronti a sfidare la mitica Firenze - Faenza ... ravennanotizie.it ANDRIA ULTRAMARATONETI Gli ultramaratoneti foggiani brillano ad Andria: podi di categoria e sguardo già rivolto alla 100 Km del PassatoreGli ultramaratoneti foggiani brillano ad Andria: podi di categoria e sguardo già rivolto alla 100 Km del Passatore ... statoquotidiano.it