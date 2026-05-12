La 24h del Nürburgring ADAC RAVENOL 2026 si svolgerà nel prossimo anno e sarà trasmessa in diretta integrale sul canale YouTube di Sky Sport F1. La corsa, che si svolgerà sulla pista tedesca, sarà visibile online per l’intera durata, consentendo agli appassionati di seguire ogni momento dell'evento senza interruzioni. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel mondo delle competizioni endurance automobilistiche.

Gli appassionati non si perderanno nemmeno un secondo dell’azione alla 24h del Nürburgring ADAC RAVENOL 2026: una diretta streaming sarà disponibile per tutta la durata della gara sul canale YouTube di Sky Sport F1. E non è tutto: la diretta televisiva sarà in italiano, con Ivan Nesta e il commento tecnico di Marco Nesi. Durante la diretta, poi, si alterneranno altri giornalisti e talent di Sky Sport come ospiti. L’edizione 2026 della 24h del Nürburgring riveste un’importanza particolare dal punto di vista sportivo. Max Verstappen, uno dei piloti di Formula 1 di maggior successo dei nostri tempi, parteciperà per la prima volta alla corsa. L’olandese guiderà la Mercedes-AMG Team Verstappen Racing GT3 insieme a Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La 24h del Nurburgring del 2026 in diretta integrale sul canale YouTube di Sky Sport F1

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