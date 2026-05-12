Nel Regno Unito, il ministro della Sanità ha annunciato le sue dimissioni dal governo guidato da Keir Starmer. Questa decisione si aggiunge a quella di altri tre ministri che hanno lasciato le loro cariche, portando a un clima di instabilità politica. La situazione ha provocato una crescente tensione tra i membri dell’esecutivo e il partito di maggioranza. La questione viene seguita con attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei media.

Il ministro della Sanità del Regno Unito Zubir Ahmed ha rassegnato le sue dimissioni dal governo guidato da Keir Starmer. Le sue dimissioni seguono quelle di altri tre ministri: Jess Phillips, Alex Davies-Jones - "Ti imploro di agire nell'interesse del Paese e fissare un calendario per la tua uscita di scena", ha scritto su X riferendosi a Starmer - e Miatta Fahnbulleh. "È chiaro, dagli ultimi giorni, che l'opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha ormai perso irrimediabilmente la fiducia in lui come primo ministro", ha scritto in un post sul social X. Intanto oltre 100 deputati laburisti, in un segnale di sostegno al primo ministro Keir...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Keir Starmer, lasciano quattro ministri: "Dimettiti anche tu". Regno Unito nel caos

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