Karaoke live @andfriends band
Il cantante che avrebbe partecipato a un concerto di karaoke live il 15 maggio non è più reperibile. La band coinvolta non ha fornito spiegazioni e non si conoscono le ragioni di questa assenza. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La situazione ha sorpreso il pubblico e ha lasciato in sospeso gli organizzatori, che non hanno fornito dettagli aggiuntivi.
Allora. piccolo problema. Il cantante del 15 maggio. non si trova più. Non chiedete. Non sappiamo. Forse è meglio così. Quindi sì. questa volta cantate voi. Sì, proprio voi. Quelli che “io no dai” e poi non mollano il microfono. Torna il nostro Karaoke Live. E questa volta. non avete scuse. Vi.🔗 Leggi su Veronasera.it
Jangan Putus Asa - Koes Plus (Cover Galaxy Band and Friends)
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