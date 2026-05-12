Karaoke live @andfriends band

Il cantante che avrebbe partecipato a un concerto di karaoke live il 15 maggio non è più reperibile. La band coinvolta non ha fornito spiegazioni e non si conoscono le ragioni di questa assenza. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La situazione ha sorpreso il pubblico e ha lasciato in sospeso gli organizzatori, che non hanno fornito dettagli aggiuntivi.

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Allora. piccolo problema. Il cantante del 15 maggio. non si trova più. Non chiedete. Non sappiamo. Forse è meglio così. Quindi sì. questa volta cantate voi. Sì, proprio voi. Quelli che “io no dai” e poi non mollano il microfono. Torna il nostro Karaoke Live. E questa volta. non avete scuse. Vi.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jangan Putus Asa - Koes Plus (Cover Galaxy Band and Friends) Notizie correlate Leggi anche: Karaoke live by @Andfriends band