La Juventus sta negoziando con il Manchester City per Bernardo Silva, il centrocampista portoghese in cerca di una nuova squadra. La deadline per definire il trasferimento è fissata a breve. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, sta parlando con diversi club interessati, tra cui la società bianconera, per valutare un possibile accordo. Finora non sono ancora stati annunci ufficiali o dettagli definitivi.

Il centrocampista portoghese, attuale giocatore del Manchester City, è in cerca di una nuova squadra e numerose società si sono mosse per cercare un accordo: Jorge Mendes, l’agente del calciatore, sta avviando i contatti con i vari club interessati, tra questi la Juventus. Secondo Fabrizio Romano, Bernardo Silva ha espresso la volontà di trovare un accordo prima dell’inizio del Mondiale, tuttavia non si tratta di una data di scadenza: nel caso in cui non si presenti l’offerta adeguata, il giocatore non firmerà nessun contratto, nonostante la volontà di definire in fretta il proprio futuro. Il centrocampista vuole un top club. Bernardo Silva...🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus e Bernardo Silva, deadline fissata per il giocatore

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JUVENTUS SCATENATA: DOPO BERNARDO SILVA OFFERTA SHOCK PER LUI!!

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