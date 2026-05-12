Juve da Scudetto? Prima del mercato servono risposte tattiche | da Kalulu a Vlahovic gli equivoci da sciogliere – VIDEO

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito trasmesso nel programma “Primo tempo”, si è discusso delle questioni tattiche che la squadra deve risolvere prima di affrontare il mercato. Si è analizzato il ruolo di alcuni giocatori chiave, come Kalulu e Vlahovic, e le problematiche legate alla produzione offensiva. La discussione si è concentrata sulle scelte di sistema di gioco e sugli equivoci ancora da chiarire, elementi fondamentali per la ripresa.

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di Paolo Rossi Juve, nel format “Primo tempo” il dibattito si concentra sulla vera base da cui ripartire: sistema di gioco, ruoli e produzione offensiva. Prima di parlare di mercato, nomi nuovi e rosa da scudetto, la Juve deve risolvere una questione più urgente: capire che squadra vuole essere. Nel format “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, il tema è stato centrato con precisione: non basta aggiungere qualità, se prima non si chiariscono gli equivoci tattici. Il primo nodo riguarda gli esterni. Kalulu e Cambiaso hanno tecnica, gamba e letture interessanti, ma la domanda è semplice: sono davvero messi nelle condizioni di incidere negli ultimi metri? Cambiaso è nella rosa ufficiale bianconera, così come Kalulu, e resta uno dei profili più duttili della Juventus attuale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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