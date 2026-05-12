Oggi si registra una dichiarazione di un individuo a Udine, nel Friuli Venezia Giulia, datata 12 maggio 2026. La persona ha detto: «Guardatevi intorno. Guardate in quale vuoto siete, senza un orizzonte, senza parole». La frase è stata pronunciata in un contesto non specificato e non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze di questa affermazione.

Ed ora, eccomi qui, mia cara , in questo tuo tempo inverso, dilatato, ove ci si sente piccoli e stritolati da un sistema che tutto è tranne che giusto. Ci insegui la libertà e trovi il mostro Kronos. Insegui l’una e inseguito dall’altro, per opposti motivi. Si è liberi e assieme coatti. Forse, se possibile Amare, il suo luogo è lì nell’anima, nel labirinto di mare e di cielo al cui centro di luna e di sole giungono le nostre mani allacciate, un bambino e una bambina. Ma loro, gli altri prigionieri che ho intravisto untempo lontano nelle favelas di Rio e di Buenos Aires, nelle rovine di Kabul, nelle bidonvilles di Casablanca? Quelli...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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JASMINE - PART 06

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