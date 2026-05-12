Interruzione energia elettrica a Pellezzano | stop alla corrente in Via Corgiano il 15 maggio
Nella notte tra giovedì e venerdì, è stato programmato un'interruzione dell'energia elettrica in Via Corgiano, nel comune di Pellezzano. La sospensione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione sugli impianti elettrici. La corrente verrà interrotta venerdì 15 maggio e potrebbe comportare disagi temporanei alla zona interessata.
Disagi programmati nella notte tra giovedì e venerdì per lavori di manutenzione sugli impianti elettrici È prevista per venerdì 15 maggio un’interruzione programmata dell’energia elettrica in Via Corgiano, nel territorio comunale di Pellezzano. Il distacco della corrente, disposto da E-Distribuzione per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione sugli impianti, avverrà nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 07:00. L’interruzione interesserà le utenze alimentate in bassa tensione presenti nelle aree indicate dall’avviso. Le utenze interessate. Le zone coinvolte dal distacco programmato riguardano: Via Corgiano 1. Via Corgiano dal civico 9 all’11.🔗 Leggi su Zon.it
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