Interruzione energia elettrica a Pellezzano | stop alla corrente in Via Corgiano il 15 maggio

Nella notte tra giovedì e venerdì, è stato programmato un'interruzione dell'energia elettrica in Via Corgiano, nel comune di Pellezzano. La sospensione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione sugli impianti elettrici. La corrente verrà interrotta venerdì 15 maggio e potrebbe comportare disagi temporanei alla zona interessata.

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