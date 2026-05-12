Internazionali di Roma 2026 quanto guadagnano i tennisti | il montepremi record del torneo

Gli Internazionali d’Italia 2026 rappresentano un evento tennistico che quest’anno si distingue anche per il montepremi più alto di sempre. Oltre all’aspetto sportivo, il torneo coinvolge premi in denaro che attirano l’attenzione di giocatori provenienti da tutto il mondo. La competizione si svolge sul cemento del Foro Italico e, oltre ai punti validi per il ranking, offre ai partecipanti un incentivo economico di rilievo.

Gli Internazionali d’Italia 2026 non mettono in palio soltanto prestigio, punti ATP e gloria sul rosso del Foro Italico. L’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma porta infatti con sé anche un montepremi da record, con cifre sempre più alte che confermano la crescita economica del grande tennis internazionale. Il prize money complessivo del torneo maschile supera gli 8,2 milioni di euro, per la precisione 8.235.540 euro. Una cifra identica a quella vista nel recente Masters 1000 di Madrid e che rende il torneo romano uno degli appuntamenti più ricchi della stagione sulla terra battuta. A prendersi la fetta più grande sarà ovviamente il vincitore del torneo, che porterà a casa un assegno superiore al milione di euro.🔗 Leggi su Funweek.it

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