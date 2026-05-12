inside gaston zama indaga i complotti globali

Complotto Globale è il titolo del nuovo speciale di questa sera, martedì 12 maggio, de Le Iene presentano: Inside, in onda in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Gaston Zama. Anticipazioni e ospiti del 12 maggio 2026. La puntata, scritta da Riccardo Spagnoli, è dedicata alle grandi teorie cospirazioniste del nostro tempo e racconta l’universo delle narrazioni alternative, dei sospetti globali e del complottismo che negli ultimi anni hanno invaso social network, talk show, piazze digitali e immaginario collettivo. Un viaggio dentro un mondo in cui ogni evento può trasformarsi in un indizio, ogni notizia in una copertura, ogni coincidenza nella prova di un disegno nascosto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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