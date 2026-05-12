Insegnare fino a 67 anni | quando la vocazione non basta più

Da ilblogdigio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una questione che sta dominando il dibattito nel sistema scolastico italiano riguarda la possibilità di insegnare fino a 67 anni. La discussione si concentra su quanto la semplice vocazione sia sufficiente a sostenere una carriera lunga, dato che oggi si riflette anche sulla sostenibilità di un lavoro che richiede impegno e dedizione nel tempo. La questione coinvolge aspetti legali e previdenziali, senza ancora una soluzione definitiva.

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