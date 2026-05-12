Insegnare fino a 67 anni | quando la vocazione non basta più

Una questione che sta dominando il dibattito nel sistema scolastico italiano riguarda la possibilità di insegnare fino a 67 anni. La discussione si concentra su quanto la semplice vocazione sia sufficiente a sostenere una carriera lunga, dato che oggi si riflette anche sulla sostenibilità di un lavoro che richiede impegno e dedizione nel tempo. La questione coinvolge aspetti legali e previdenziali, senza ancora una soluzione definitiva.

Burnout, burocrazia e assenza di carriera: il disagio silenzioso dei docenti italiani apre una domanda culturale e politica sul futuro della scuola e sulla sostenibilità dell’insegnamento in età avanzata C’è una domanda che attraversa oggi la scuola italiana con una forza sempre meno ignorabile: si può continuare a insegnare fino a 67 anni, e forse oltre, considerando i futuri adeguamenti pensionistici, svolgendo, giorno dopo giorno, le stesse mansioni, senza reali prospettive di evoluzione professionale? In Italia, infatti, l’età pensionabile ordinaria per i docenti è fissata oggi a 67 anni. Non è una questione soltanto previdenziale. È una domanda culturale, sociale e persino antropologica, perché riguarda il modo in cui una società considera chi forma le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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It Took Me 45 Years and Losing Almost Everything To Realize What I'll Tell You In 43 Minutes

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