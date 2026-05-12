Ingressi posticipati la sfida educativa | oltre il registro elettronico Il CNDDU | Non solo burocrazia ascoltiamo il disagio

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha avviato una riflessione sulla questione degli ingressi posticipati nelle scuole, evidenziando come questa problematica vada oltre la semplice burocrazia del registro elettronico. L’obiettivo è ascoltare le esigenze e i disagi degli studenti e del personale scolastico, ponendo l’attenzione sui modi di affrontare e gestire i ritardi che si verificano quotidianamente negli istituti scolastici italiani.

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