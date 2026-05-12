Ingressi posticipati la sfida educativa | oltre il registro elettronico Il CNDDU | Non solo burocrazia ascoltiamo il disagio
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha avviato una riflessione sulla questione degli ingressi posticipati nelle scuole, evidenziando come questa problematica vada oltre la semplice burocrazia del registro elettronico. L’obiettivo è ascoltare le esigenze e i disagi degli studenti e del personale scolastico, ponendo l’attenzione sui modi di affrontare e gestire i ritardi che si verificano quotidianamente negli istituti scolastici italiani.
Una riflessione culturale sui ritardi scolastici è stata avviata dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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