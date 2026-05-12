Ingegneri di Catanzaro | sfida digitale tra esperienza e innovazione

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ingegneri di Catanzaro sta affrontando una sfida legata alla trasformazione digitale, concentrandosi sull'integrazione dell’intelligenza artificiale nella formazione professionale. La discussione riguarda come questa tecnologia possa cambiare i metodi di insegnamento e aggiornamento degli ingegneri locali, con un focus sulla compatibilità tra esperienza consolidata e innovazione digitale. L’obiettivo è capire in che modo l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento pratico nel percorso di formazione dei professionisti.

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? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale la formazione dei professionisti di Catanzaro?. Quali misure adotterà la lista per garantire l'equo compenso agli iscritti?. Come verranno integrati i giovani ingegneri nei grandi progetti locali?. Perché la digitalizzazione è diventata la priorità del nuovo programma elettorale?.? In Breve Voto telematico previsto per le ore 9.00-20.00 del 13 e 14 maggio 2026.. Programma basato su dieci punti fondamentali per il quadriennio 2026-2030.. Giuseppe Stefanucci coordina la lista insieme al presidente uscente Gerlando Cuffaro.. Supporto ai giovani tramite programmi di mentoring e gestione della Fondazione dell'Ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

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