Infrastrutture Marcello FdI al Pd | Portiamo avanti progetti non slogan Sul terzo casello proposta logica

Nel dibattito sulle infrastrutture nel territorio riminese, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha ribadito l’importanza di portare avanti progetti concreti piuttosto che usare slogan. In particolare, ha citato come esempio il terzo casello autostradale, definendolo una proposta logica. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni rilasciate dalla segretaria provinciale del Partito Democratico, che aveva espresso opinioni differenti sui temi infrastrutturali.

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Si accende il confronto politico sulle grandi opere infrastrutturali del Riminese. A intervenire è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che replica duramente alle dichiarazioni della segretaria provinciale del Partito Democratico, Giulia Corazzi, accusandola di.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scontro sul terzo casello dell’A14: "Basta slogan, serve alla Fiera" Viabilità, Marcello (FdI): "Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia"Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per... Argomenti più discussi: Terzo casello, il Pd accusa FdI: L’opera è sparita dai radar; Sanità, Marcello (FdI): Chiarire lo stato dell’immunizzazione materna e delle coperture vaccinali pediatriche; La carica di Donzelli ai meloniani: FdI garanzia del buon governo. Sinistra in disaccordo su tutto; Elezioni, ad Andria i big di FdI: si parte lunedì con Arianna Meloni e Marcello Gemmato. ?? ELEZIONI AMMINISTRATIVE AREZZO 24-25 Maggio 2026: IDENTITÀ E FUTURO ?? Incontro elettorale ad #Arezzo con i candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale, impegnati per sostenere il candidato Sindaco Marcello Comanducci, espressione x.com Marcello (FdI): Situazione critica del personale infermieristico e sanitario anche in vista della stagione estivaQuestion time del consigliere regionale di Fratelli d'Italia in occasione della Giornata internazionale degli infermieri: Mettere in campo prima nell’immediato misure straordinarie e subito dopo atti ... riminitoday.it