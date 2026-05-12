Infortunati Parma stagione finita per Bernabé! Si opera anche Ondrejka | il comunicato

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Roma, il club ha diffuso un comunicato in cui si informa che Bernabé dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, chiudendo così la sua stagione. Inoltre, Ondrejka è stato sottoposto a un intervento e le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in infortuni che hanno influito sulle loro partecipazioni stagionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Italiano dopo Napoli Bologna: «Rowe bravissimo, con Bernardeschi tutto tornato a posto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunati parma stagione finita per bernab233 si opera anche ondrejka il comunicato
© Calcionews24.com - Infortunati Parma, stagione finita per Bernabé! Si opera anche Ondrejka: il comunicato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Tegola Parma, Cremaschi si opera: stagione finita

Argomenti più discussi: Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 36ª giornata; Chi salta e chi recupera per la 36^ giornata; Tutti gli squalificati, i diffidati e gli infortunati della Serie A; Bernabé, stagione finita: serve l’operazione.

infortunati parma infortunati parma stagione finitaInfortunati Parma, stagione finita per Bernabé! Si opera anche Ondrejka: il comunicato del club e le ultime sulle loro condizioni fisicheInfortunati Parma, stagione finita per Bernabé! Si opera anche Ondrejka: il comunicato del club e le ultime sulle loro condizioni fisiche ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web