Infortunati Parma stagione finita per Bernabé! Si opera anche Ondrejka | il comunicato

Dopo la sconfitta contro la Roma, il club ha diffuso un comunicato in cui si informa che Bernabé dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, chiudendo così la sua stagione. Inoltre, Ondrejka è stato sottoposto a un intervento e le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in infortuni che hanno influito sulle loro partecipazioni stagionali.

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