Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria importante in un match di un torneo Masters 1000, rimontando da una situazione difficile e salvando quattro match point. La partita si è conclusa con la sua vittoria contro Zverev, che si è conclusa al primo quarto di finale del torneo. Questa sfida ha attirato l’attenzione, lasciando in secondo piano la performance di Sinner, che non è stato protagonista della giornata.

La copertina di giornata non è per Sinner, eccezionalmente, ma per Luciano Darderi che manda in visibilio il numerosissimo pubblico del Foro Italico facendo l’impresa (fin qui) della sua carriera: vince in rimonta contro il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 e approda per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000. Ai quarti di finale affronterà il fenomeno spagnolo di 19 anni, Jodar. Le parole di Luciano. “Non mi ricordavo di aver annullato quattro match point. Nel primo set mi girava la testa, prima gara che facevo di giorno, le altre le ho fatte in serale. C’è tanta pressione addosso nel giocare qu a Roma ma il livello c’è e sono contento per questo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infinito Darderi: rimonta e sconfigge Zverev salvando 4 match point. Primo quarto di finale in un Masters 1000

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