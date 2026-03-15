Sinner è perfetto | sconfigge Zverev e raggiunge la prima finale del Masters 1000 californiano

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 22 minuti, conquistando così la sua prima finale nel Masters 1000 californiano. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dimostrato una prestazione solida contro l’avversario tedesco.

Il dominatore è ancora una volta lui, Jannik Sinner: Alexander Zverev è stato sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e 22 minuti. Per la prima volta è in finale a Indian Wells, batte per la quinta volta consecutiva il tedesco. Adesso se la vedrà con il vincitore della sfida tra Alcaraz e Medvedev. A parte un paio di tentennamenti nel secondo set, il campione si è visto quando è riuscito a risolvere al meglio quelle pochissime situazioni di disagio. Impossibile, per Alexander, avere la meglio su questa versione di Sinner. Next-level tennis @janniksin moves into his first Indian Wells final without dropping a set! #TennisParadise pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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