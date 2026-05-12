Incidente tra due mezzi pesanti e un veicolo leggero chiude la 3 Bis Tiberina

Nella giornata del 12 maggio 2026, la strada statale 3 «Bis Tiberina» al km 162, a Pieve Santo Stefano, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un veicolo leggero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La strada rimane chiusa fino a nuove indicazioni.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 3 «Bis Tiberina» al km 162,000, a Pieve Santo Stefano ( Arezzo) a causa di un incidente tra due mezzi pesanti e un veicolo leggero. Non risultano feriti, ma la conseguenze degli impatti sui mezzi ed il rovesciamento dei materiali trasportati hanno costretto l'Anas a far chiudere la strada. L'uscita è obbligatoria allo svincolo San Sepolcro Sud con percorso alternativo su SS73 - SS679 - A1 per lo svincolo di Arezzo. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente tra due mezzi pesanti e un veicolo leggero, chiude la 3 Bis Tiberina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud. Leggi anche: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt Argomenti più discussi: Statale chiusa dopo un incidente; Incidente sulla E45, cinque feriti; Schianto tra mezzi pesanti e un’auto sulla E45, traffico paralizzato; Incidente lungo la E45 all’altezza di Acquasparta: 5 feriti. Incidente d'auto all'alba lungo la Tiberina: due feriti, un 34enne trasferito a Siena con l'elisoccorsoDue feriti in un incidente d'auto avvenuto all'alba di domenica 3 maggio lungo la Tiberina a Pieve Santo Stefano. Un 23enne è stato trasferito in ambulanza in codice 2 all'ospedale di Arezzo; un 34enn ... corrierediarezzo.it