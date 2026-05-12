Incidente in via Allende | auto si ribalta accertamenti in corso

Un incidente si è verificato in via Allende a Salerno, dove un'auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo. Sul posto sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine per chiarire le cause dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando rallentamenti e code nella zona. Nessuna informazione al momento sulla presenza di feriti o sull’identità delle persone coinvolte.

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