Un bambino di cinque anni è deceduto all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere stato portato per un esame di routine a causa di forti mal di pancia. I genitori avevano programmato una risonanza, ma le cose sono cambiate durante il ricovero. La famiglia ha già avviato un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

I genitori lo hanno portato per quello che doveva essere un banale esame di routine, una risonanza magnetica per chiarire le cause dei frequenti mal di pancia che accusava; la situazione invece è precipitata, e nella notte tra venerdì e sabato un bambino di 5 anni è deceduto all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo non aveva alcuna patologia nota, e si era recato al nosocomio fiorentino per effettuare la risonanza magnetica; nella mattinata di venerdì avrebbe assunto il mezzo di contrasto necessario a effettuare l’esame, svolto in un secondo momento; pare però che la risonanza non sia riuscita del tutto, spingendo i medici a effettuare un secondo tentativo un’ora più tardi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In ospedale per forti mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia al Meyer di Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Befana Ospedale Pediatrico Meyer Firenze 2026

Notizie correlate

Bimbo di 5 anni muore in ospedale: era ricoverato per forti mal di panciaUn bambino di 5 anni è morto mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Temi più discussi: Bambino di 5 anni muore al Meyer, la Procura indaga per omicidio colposo?: 9 avvisi di garanzia a medici e infermieri; Firenze, bimbo di 5 anni muore all'ospedale pediatrico Meyer: era ricoverato per forti mal di pancia. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo; Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti; Bimbo di 5 anni morto all’ospedale Meyer di Firenze: aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsia.

In ospedale per forti mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia al Meyer di FirenzeI genitori lo hanno portato per quello che doveva essere un banale esame di routine, una risonanza magnetica per chiarire le cause dei frequenti mal di pancia che accusava; la situazione invece è prec ... gravidanzaonline.it

Bambino di 5 anni muore al Meyer, la Procura indaga per omicidio colposo?: 9 avvisi di garanzia a medici e infermieriUn bambino di 5 anni è morto all’ospedale Meyer dopo un ricovero per forti dolori addominali. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. adnkronos.com