In auto tra Rivergaro e Gossolengo senza revisione e patente scaduta

La Polizia Locale Intercomunale Bassa Val Trebbia ha intensificato i controlli tra Rivergaro e Gossolengo, focalizzandosi sulla verifica di revisione e patente scaduta. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone alla guida senza revisione in regola o con patente scaduta. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle norme di circolazione e sulla validità dei documenti di identità e di guida.

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