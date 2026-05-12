In auto tra Rivergaro e Gossolengo senza revisione e patente scaduta

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale Intercomunale Bassa Val Trebbia ha intensificato i controlli tra Rivergaro e Gossolengo, focalizzandosi sulla verifica di revisione e patente scaduta. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone alla guida senza revisione in regola o con patente scaduta. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle norme di circolazione e sulla validità dei documenti di identità e di guida.

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Proseguono i controlli della Polizia Locale Intercomunale Bassa Val Trebbia sul territorio tra Rivergaro e Gossolengo, con particolare attenzione alle violazioni legate a revisione e validità dei documenti di guida. Nel corso di un posto di controllo effettuato nella frazione di Roveleto Landi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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