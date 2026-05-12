Smaltita l’adrenalina per il successo del "Brilli Peri" di Montevarchi, resta la certezza di un traguardo storico. Il Grassina si risveglia tra le grandi d’Italia portando con sé l’eco del successo della vittoria finale play off di Eccellenza, con una prestazione di spessore, mettendo in tasca il pass per le finali nazionali, confermandosi la vera ’ammazzagrandi’ di questo finale di stagione. Non era facile: i rossoverdi arrivavano a questo appuntamento con l’obbligo di vincere. Eppure, i ragazzi di mister Cellini hanno completato un’opera che sa di vera e propria impresa. Dopo le ultime vittorie pesantissime delle scorse settimane, la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Impresa Grassina, adesso le finali nazionali. Mister Cellini: "Abbiamo voglia di stupire"

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