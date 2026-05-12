Due uomini sono stati portati in ospedale dopo uno scontro tra un’auto Dacia e una Fiat 600. L’incidente ha causato anche il crollo di un ponteggio, che si è indebolito a causa dell’urto. Non sono ancora note le condizioni di salute dei conducenti, che sono stati soccorsi sul posto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando le cause dell’impatto.

? Punti chiave Come ha fatto l'urto a destabilizzare l'intera struttura metallica?. Quali sono le condizioni cliniche dei due conducenti trasportati in ospedale?. Perché la visibilità all'incrocio potrebbe aver causato la collisione?. Chi dovrà rispondere dei danni strutturali causati al ponteggio?.? In Breve Collisione avvenuta martedì mattina all'incrocio tra via Col di Lana e via San Michele.. Conducenti coinvolti un uomo di sessant'anni e un trentacinquenne.. Vigili del fuoco e forze dell'ordine intervengono per mettere in sicurezza il ponteggio.. Necessità di verificare i fissaggi delle strutture metalliche nel quartiere coinvolto.. Due uomini sono finiti in ospedale martedì mattina dopo un violento impatto tra due vetture avvenuto all’incrocio tra via Col di Lana e via San Michele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Impatto tra Dacia e Fiat 600: 2 uomini in ospedale e ponteggio pericolante

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