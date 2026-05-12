Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627 sono previste nuove immissioni in ruolo che segnano la conclusione del piano di assunzioni previsto dal PNRR. Queste assunzioni si basano su un nuovo sistema di reclutamento e coinvolgono diverse graduatorie, tra cui le graduatorie regionali e le GPS sulla prima fascia di sostegno. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di posti vacanti attraverso queste procedure.

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Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi regionali sia delle GPS sostegno prima fascia. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Argomenti più discussi: Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, chi può presentare domanda e chi no entro il 25 maggio; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'ELENCO COMPLETO anche ai fini degli elenchi regionali; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO A.S. 2026/2027: I FILE SULLA CONSISTENZA DOCENTI AVENTI TITOLO AL RUOLO NELLE VARIE GRADUATORIE CONCORSUALI E LA LETTURA DEI DATI; Docenti precari: il calendario con tutte le scadenze. In un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie fasi, dalla pubblicazione delle graduatorie fino alla … x.com Immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti: qual è l’iter? Dalle graduatorie, alla convocazione, alla scelta della sede, alla presa di servizioIn un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie ... orizzontescuola.it