Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, l'attrice e conduttrice ha rivolto commenti che hanno attirato l'attenzione. Ha preso in giro una concorrente e ha elogiato un’altra partecipante, suscitando reazioni tra il pubblico e i media. Il suo modo di commentare gli atteggiamenti dei concorrenti ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La conduttrice ha concluso la stagione con un bilancio che sembra più che positivo.

Il bilancio di questa edizione del Grande Fratello Vip, almeno per Ilary Blasi, sembra essere più che positivo. La conduttrice, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato apertamente dei concorrenti che più l’hanno colpita, di quelli che l’hanno fatta divertire e anche di chi, secondo lei, avrebbe meritato maggiore spazio all’interno della casa. Tra elogi, battute pungenti e qualche frecciatina, Ilary ha confermato ancora una volta il suo stile diretto e ironico, lasciando anche aperta la porta a un possibile ritorno alla guida del reality. Ilary Blasi ha un debole per una concorrente del GF Vip: ecco chi è. Nel corso dell’intervista, Ilary Blasi ha raccontato di non essersi mai aspettata, anni fa, di tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip, programma che aveva già guidato in passato.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi senza freni: prende in giro una concorrente del GF Vip e ne elogia un’altra… che ciclone!

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