Ilary Blasi scatenata in treno VIDEO | interpreta la coreografia con ‘tecnicismi centrali’ di Francesca Manzini

Una clip pubblicata sui social mostra la showgirl romana mentre balla con entusiasmo a bordo di un treno diretto a Roma, in vista della puntata serale del Grande Fratello Vip. Nel video, si vede la donna esibirsi in una coreografia interpretata con movimenti precisi, mentre sorride e si diverte davanti alla telecamera. La scena è diventata rapidamente virale, attirando numerosi commenti tra gli utenti online.

Ilary Blasi torna protagonista sui social con un video diventato virale in poche ore: la showgirl romana, si è mostrata mentre balla divertita a bordo di un treno (che la sta portando a Roma per la puntata di stasera del Gf Vip), regalando ai fan un momento leggero e spontaneo. Tra sorrisi, musica e movimenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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