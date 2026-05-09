Nella puntata dell’8 maggio del Grande Fratello Vip sono stati mostrati momenti di confronto tra i concorrenti, con alcune lacrime di Francesca Manzini e scene di ilarità, come quella di Ilary Blasi che ride con una mosca in faccia. La serata ha portato anche scontri tra i partecipanti, creando un mix di emozioni e tensioni che hanno coinvolto il pubblico.

La puntata dell’8 maggio del Grande Fratello Vip ci regala scontri epici, ma anche lacrime ed emozioni forti. Francesca Manzini emoziona con le sue lacrime e una storia famigliare tutt’altro che semplice, mentre Antonella Elia e Alessandra Mussolini si confermano acerrime nemiche. Antonella Elia e Alessandra Mussolini eterne nemiche. Voto: 6. Prima amiche, poi nemiche giurate: Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono le protagoniste indiscusse di una puntata che si apre con uno scontro all’ultima accusa. La tensione fra le due è ormai alle stelle ed è impossibile non tifare per una o per l’altra. “Ha un giudizio negativo anche sull’estetica e sui modi di fare”, dice la Mussolini, accusando Antonella Elia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle dell’8 maggio: le lacrime di Francesca Manzini (8), Ilary Blasi ride con la mosca in faccia (9)

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