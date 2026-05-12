ilary blasi parla della sua nuova avventura al grande fratello il bilancio

Ilary Blasi ha condiviso le sue impressioni sulla sua esperienza come conduttrice del Grande Fratello. Ha parlato delle sfide affrontate e delle dinamiche con i concorrenti, sottolineando alcuni momenti significativi della trasmissione. La conduttrice ha anche commentato le reazioni del pubblico e ha fornito una panoramica generale sul percorso svolto finora. Ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per l’andamento del programma.

perfetto della conduttrice. Ilary Blasi pochi mesi fa é tornata alla conduzione del noto reality show, il Grande Fratello. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni affermando: “Molto positivo. Quasi dieci anni fa ho preso la decisione di lasciare il programma dopo tre edizioni. Ma è stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero. E infatti. Se allora mi avessero detto che sarei tornata al “GF” avrei risposto: “Che siete matti?”. Ma siamo sempre rimasti in contatto. Con la produzione e la squadra di autori è scattata una sintonia, dagli scherzi dietro le quinte alle chat di gruppo sul telefonino, che rende il lavoro divertente e leggero nonostante le due prime serate a settimana.🔗 Leggi su 361magazine.com

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