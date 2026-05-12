Ilary Blasi parla della sua nuova avventura al Grande Fratello Il bilancio
Ilary Blasi ha condiviso le sue impressioni sulla sua esperienza come conduttrice del Grande Fratello. Ha parlato delle sfide affrontate e delle dinamiche con i concorrenti, sottolineando alcuni momenti significativi della trasmissione. La conduttrice ha anche commentato le reazioni del pubblico e ha fornito una panoramica generale sul percorso svolto finora. Ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per l’andamento del programma.
perfetto della conduttrice. Ilary Blasi pochi mesi fa é tornata alla conduzione del noto reality show, il Grande Fratello. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni affermando: “Molto positivo. Quasi dieci anni fa ho preso la decisione di lasciare il programma dopo tre edizioni. Ma è stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero. E infatti. Se allora mi avessero detto che sarei tornata al “GF” avrei risposto: “Che siete matti?”. Ma siamo sempre rimasti in contatto. Con la produzione e la squadra di autori è scattata una sintonia, dagli scherzi dietro le quinte alle chat di gruppo sul telefonino, che rende il lavoro divertente e leggero nonostante le due prime serate a settimana.🔗 Leggi su 361magazine.com
Notizie correlate
Leggi anche: Torna il Grande Fratello VIP: parla Ilary Blasi
Mediaset prolunga il Grande Fratello, Ilary Blasi convince. La nuova data della finale | AnteprimaIl Grande Fratello Vip 2026 allunga il suo percorso e si prepara a chiudere i battenti più tardi del previsto.
Argomenti più discussi: Pechino Express 2026: la semifinale brilla grazie a Guido Meda, l'incursione della Gialappa's e la forza di Chanel Totti dopo le parole di mamma Ilary Blasi; Renato dorme di giorno perché la notte c'ha da fare. La frecciatina di Ilary Blasi al bacio tra Biancardi e Lucia; Ascolti tv del 5 maggio, Ilary Blasi trema davanti a Montalbano; Ilary Blasi al GF Vip è una dark lady: chi ha firmato tubino nero e tacchi metallici da oltre 500 euro.
#PechinoExpress 2026: la semifinale brilla grazie a Guido Meda, l'incursione della Gialappa's e la forza di Chanel Totti dopo le parole di mamma Ilary Blasi x.com
Ormai l'ha affermato più volte: Ilary Blasi sposerà Bastian Muller non appena divorzierà da Francesco Totti La figlia Chanel non vede l'ora Lei ha infatti un bellissimo rapporto con Bastian, il quale ha anche affermato recentemente: È una forza della nat facebook
Ilary Blasi e il trionfo del GF Vip: La TV che non teme il trash - reddit.com reddit
Ilary Blasi parla della sua nuova avventura al Grande Fratello. Il bilancioIlary Blasi pochi mesi fa é tornata alla conduzione del noto reality show, il Grande Fratello. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni affermando: Molto positivo. Quasi ... 361magazine.com