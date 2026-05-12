Il VI municipio vuole più poteri ma diserta gli incontri sul decentramento amministrativo
Il VI Municipio di Roma, l’unico a guida centrodestra, ha più volte chiesto a Roma Capitale di affidargli maggiori competenze attraverso un potenziamento del decentramento amministrativo. Tuttavia, non partecipa agli incontri dedicati a discutere questa riorganizzazione e non si presenta alle riunioni sul tema. La richiesta di autonomia rimane, ma la partecipazione alle discussioni ufficiali sembra scarsa.
Il VI Municipio è l’unico a guida centrodestra di Roma. Da anni, ormai, la maggioranza guidata da Nicola Franco chiede a Roma Capitale di potenziare il decentramento amministrativo, ovvero delegare alle municipalità la gestione di alcune competenze in capo al Campidoglio. Peccato che, come.🔗 Leggi su Romatoday.it
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