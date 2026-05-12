Il trionfo del Rione de’ Brozzi | un weekend da record alla Contesa Estense 2026

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Rione de’ Brozzi ha conquistato la vittoria alla Contesa Estense 2026, evento che si è svolto a Lugo. La manifestazione ha trasformato Piazza Mazzini in un palcoscenico ricco di energia e competizione, attirando numerosi sostenitori e appassionati. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri record sia in termini di partecipazione che di entusiasmo popolare, confermando il ruolo centrale del rione nella tradizione locale.

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Il fine settimana del 9 e 10 maggio rimarrà scolpito nella memoria dei sostenitori del Rione de’ Brozzi, protagonista assoluto di un'edizione della Contesa Estense Città di Lugo capace di trasformare Piazza Mazzini in un palcoscenico di altissimo livello tecnico e fervore popolare. Il rione ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ BrozziTanti hanno gremito piazza Mazzini per assistere alle gare del palio Musici e del palio Sbandieratori della Contesa Estense che si sono tenute lo... Argomenti più discussi: Il trionfo del Rione de’ Brozzi: un weekend da record alla Contesa Estense 2026; Palio Musici e Sbandieratori. Trionfo per il rione de’ Brozzi; Una gioia immensa: questa vittoria è di tutti e la dedichiamo a Romi; Frosinone, dalla Notte Bianca alla festa nel Rione Giardino: ok al programma di eventi per giugno. La squadra del rione schierata per l’addio a MatteoC’erano tutti ieri per dare a Matteo Montuschi l’ultimo saluto. C’era il Rione de’ Brozzi al completo che ha accolto l’arrivo del feretro schierando la grande squadra, c’erano i rappresentanti delle ... ilrestodelcarlino.it