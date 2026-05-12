Il silenzio di Ribera per l’ultimo viaggio di Domenico | il sindaco proclama il lutto cittadino

A Ribera, il silenzio è calato in segno di lutto per l'ultimo viaggio di Domenico Smeraglia, considerato un cittadino molto stimato. Le bandiere sono state poste a mezz'asta e le attività commerciali sono rimaste chiuse, mentre il sindaco ha annunciato ufficialmente il lutto cittadino. La comunità si è raccolta per salutare la persona scomparsa troppo presto.

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