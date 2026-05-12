Il silenzio di Ribera per l’ultimo viaggio di Domenico | il sindaco proclama il lutto cittadino
A Ribera, il silenzio è calato in segno di lutto per l'ultimo viaggio di Domenico Smeraglia, considerato un cittadino molto stimato. Le bandiere sono state poste a mezz'asta e le attività commerciali sono rimaste chiuse, mentre il sindaco ha annunciato ufficialmente il lutto cittadino. La comunità si è raccolta per salutare la persona scomparsa troppo presto.
Ribera si ferma per tributare l’estremo omaggio a un suo “figlio” scomparso troppo presto. Bandiere a mezz'asta e attività cittadine con le saracinesche abbassate visto che il sindaco Matteo Ruvolo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dell'addio a Domenico Smeraglia. È una decisione che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Addio ad Alessandro, 9 anni. Comune proclama il lutto cittadino. Il sindaco: “Non ci sono parole per questa tragedia”Toano (Reggio Emilia), 2 aprile 2026 – È mancato all’affetto dei suoi cari e all’intera comunità di Toano il piccolo Alessandro Tatarchuk di soli 9...
Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadinoI funerali di Giacomo Bongiorni, carpentiere di 47 anni morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgeranno sabato 18 aprile nel...
Argomenti più discussi: Il silenzio di Ribera per l’ultimo viaggio di Domenico: il sindaco proclama il lutto cittadino; Agri-voltaico a Ribera: il TAR condanna la Regione Siciliana per il silenzio burocratico; Ribera, sbloccato l’iter per l’agri-voltaico: la Regione condannata a pagare le spese legali; Tragico scontro auto-moto nell’Agrigentino, morto un noto pizzaiolo.
La comunità di Ribera è scossa, incredula, profondamente ferita. La notizia della morte di Domenico Smeraglia, 48 anni, ristoratore molto conosciuto e stimato, ha attraversato la città come un’onda improvvisa e dolorosa, lasciando sgomento e silenzio. Doma facebook
Cristian Camilo Muñoz muore a seguito di un'infezione a una lesione al ginocchio subita in una caduta al Tour de Jura reddit
Il silenzio di Ribera per l’ultimo viaggio di Domenico: il sindaco proclama il lutto cittadinoRibera si ferma per tributare l’estremo omaggio a un suo figlio scomparso troppo presto. Bandiere a mezz'asta e attività cittadine con le saracinesche abbassate visto che il sindaco Matteo Ruvolo ha ... agrigentonotizie.it