Il Po in piena il 16 maggio l’esercitazione lungo il fiume

Il 16 maggio si terrà un’esercitazione di protezione civile lungo il fiume Po, a Piacenza. L’obiettivo è testare la capacità di risposta del sistema locale in caso di piena del fiume. L’evento prevede la simulazione di un’emergenza legata al rischio idraulico, con l’obiettivo di verificare le procedure e le risposte delle autorità coinvolte. La giornata coinvolgerà diverse squadre e servizi di soccorso della zona.

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