Il Po in piena il 16 maggio l’esercitazione lungo il fiume
Il 16 maggio si terrà un’esercitazione di protezione civile lungo il fiume Po, a Piacenza. L’obiettivo è testare la capacità di risposta del sistema locale in caso di piena del fiume. L’evento prevede la simulazione di un’emergenza legata al rischio idraulico, con l’obiettivo di verificare le procedure e le risposte delle autorità coinvolte. La giornata coinvolgerà diverse squadre e servizi di soccorso della zona.
Per la giornata del prossimo 16 maggio è stato programmato lo svolgimento di un’esercitazione di protezione civile finalizzata a verificare la risposta del sistema locale in occasione del rischio idraulico determinato dagli eventi di piena del fiume Po nella città di Piacenza. Nello specifico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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