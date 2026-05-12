Il piano di assunzioni di Msc Technology | si cercano 200 persone incentivi per chi si trasferisce a Torino
MSC Technology Italia ha comunicato l’intenzione di assumere 200 professionisti nel settore dell’Information Technology. La società offre incentivi per chi decide di trasferirsi a Torino, dove si concentrano le nuove assunzioni. L’annuncio riguarda una strategia di ampliamento del personale nel reparto tecnologico, che si inserisce nell’ambito delle attività di MSC Cargo. Nessuna informazione è stata fornita sui profili specifici ricercati o sui tempi di realizzazione del piano.
MSC Technology Italia, divisione tecnologica di MSC Cargo, ha annunciato oggi l’avvio di un piano per 200 nuove assunzioni di professionisti esperti nel settore dell’Information Technology (IT). Il piano coinvolgerà inizialmente le Regioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per poi estendersi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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