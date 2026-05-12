Il Prato sta attraversando un momento positivo nel corso della stagione, con otto vittorie consecutive e tredici risultati utili di fila. La squadra sembra aver raggiunto la sua forma migliore nel momento più importante, rafforzando la propria posizione in classifica e mostrando una continuità di prestazioni che caratterizza le fasi decisive del campionato.

Otto vittorie consecutive, tredici risultati utili di fila e una sensazione sempre più netta: questo Prato ha trovato nel momento decisivo della stagione la sua versione migliore. La semifinale playoff contro il Siena ne è stata la dimostrazione più evidente. Una partita preparata e interpretata in maniera perfetta, sotto ogni punto di vista, contro un avversario di grande tradizione e qualità. Dopo sette clean sheet consecutivi è arrivato il primo gol subito, ma non ha minimamente scalfito la solidità e le certezze della squadra biancazzurra. Anzi, la reazione del Prato è stata quella di un gruppo maturo, capace di soffrire, lottare e colpire nei momenti giusti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - IL PALLONE PRATESE. La forma migliore nel momento decisivo della stagione

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