Sul palco del Politeama pratese arriva "40 anni di New naif", il compleanno della cooperativa che promuove autonomia, dignità e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 16. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti con offerta libera. Un’occasione per conoscere meglio l’impegno profuso in 40 anni dalla cooperativa che gestisce il centro diurno per disabili dove si svolgono attività occupazionali e ricreative in un percorso per la ricerca della propria autonomia. La cooperativa New Naif è nata proprio per favorire l’inserimento nella vita attiva di portatori di handicap.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Il New Naif sabato festeggia 40 anni; Quarant’anni di inclusione: la Cooperativa New Naif celebra la sua storia al Politeama Pratese; Piccolo mondo antico: la pittura naïf in mostra alla Galleria del; Festival Ipotetico. Arte e disabilità tra circo e teatro.

TIL: Quello che sembra un Umlaut in parole inglesi come Noël e Naïve indica che due vocali adiacenti sono pronunciate separatamente. In passato era comunemente usato anche in parole come Coöperation e Reëntry. Anche la rivista New Yorker lo fa ancor reddit

Anna, mi sorprendo di te che sei una persona a modo, civile, pulita e che vive al caldo: davvero difendi questi selvaggi naif? x.com

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