Il Cinema Ritrovato celebra i suoi 40 anni con una rassegna che si svolge a Bologna dal 20 al 28 giugno. La manifestazione prevede omaggi a registi come Visconti e alle attrici Baker e Stanwyck. La programmazione include proiezioni di film d’epoca e incontri dedicati alla storia del cinema. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diverse location.

Il ’ Cinema Ritrovato ’ festeggia i suoi primi 40 anni e lo fa nella sua Bologna dal 20 al 28 giugno. Il festival più amato dai cinefili, promosso dalla Cineteca di Bologna, in occasione dei 120 anni dalla nascita e dei 50 dalla morte, rende omaggio a Luchino Visconti, regista e uomo di cultura del quale la stessa Cineteca ha contribuito a mantenere viva l’arte con il restauro di alcuni dei suoi grandi capolavori ( Senso, Il gattopardo, Rocco e i suoi fratelli ). L’omaggio era già stato anticipato la scorsa estate con la proiezione in Piazza Maggiore de Il Gattopardo con le musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra Senzaspine diretta da Timothy Brock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cinema Ritrovato festeggia 40 anni. Omaggi a Visconti e alle dive Baker e Stanwyck

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Il Cinema Ritrovato celebra Luchino Visconti a 120 anni dalla nascita. Dal 20 al 28 giugno a Bologna con gli omaggi anche a Joséphine Baker e Barbara Stanwyck #ANSA x.com