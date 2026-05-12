Il passo del Mortirolo, situato nella provincia di Sondrio, cambierà ufficialmente nome alla fine di agosto in Cima Pantani. Questa decisione è stata comunicata recentemente e riguarda l’intitolazione del noto percorso di montagna, famoso per essere stato il luogo di nascita di un noto ciclista italiano. La modifica del nome sarà effettiva a partire dalla fine dell’estate.

Mazzo di Valtellina (Sondrio), 12 maggio 2026 – Ora è ufficiale: a fine agosto il passo del Mortirolo diventerà Cima Pantani. A darne notizia è Lorenzo Tomasi, colui che dal lontano 2017 ha promosso l’idea di intitolare al Pirata uno dei passi iconici in provincia di Sondrio, insieme a Stelvio e Gavia, quello su cui Marco Pantani ha scritto pagine epiche della storia del ciclismo mondiale. https:www.ilgiorno.itsondriocronacamortirolo-cima-pantani-a46yrde3 Marco Pantani compì la sua storica impresa sul Mortirolo il 5 giugno 1994 durante la 15ª tappa del Giro d’Italia. Lì, su quei tornanti e quelle pendenze, è nato il mito del pirata. Un mito che non conosce età e confini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Mortirolo diventerà Cima Pantani: su quei tornanti è nato il mito del Pirata

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