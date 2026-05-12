Un nuovo progetto sportivo si sta sviluppando nel settore giovanile, con l'obiettivo di combinare l’attività sportiva con l’istruzione. Dopo aver visto il modello di successo nel volley femminile, un centro dedicato all’hockey ha deciso di creare un club nazionale per favorire la formazione di giovani atleti. La struttura si propone di offrire un percorso che unisce allenamenti e studio, con l’intento di sviluppare talenti nel settore.

È come il Club Italia della pallavolo femminile (la squadra federale fondata sul finire degli anni ’90 da Julio Velasco, fucina di talenti per le vittorie delle generazioni successive: sette delle 13 campionesse olimpiche di Parigi 2024 sono cresciute lì), ma gestito da privati. La terza via dello sport italiano arriva dall’hockey su ghiaccio e nello specifico dall’Alto Adige. Nel luglio del 2023 dieci società locali (Bolzano, Val Pusteria, Renon, Gardena, Vipiteno, Merano, EgnaOra, Appiano, Bressanone e Dobbiaco), a cui si è aggiunto un anno e mezzo dopo il Caldaro, si sono unite per creare l’Alps Ice Academy, un progetto innovativo nel mondo dello sport italiano dedicato allo sviluppo dei giovani atleti con un approccio che integra formazione sportiva, scolastica e personale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il modello volley fa scuola: anche l'hockey fa il suo club Italia

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