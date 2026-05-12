Il lupo perde il pelo… caos tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

Scoppiato il caos dopo la scelta di Uomini e Donne. Cosa è successo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca? Una coppia di Uomini e Donne è finita al centro dei riflettori negli ultimi giorni. Dopo la scelta, infatti, è letteralmente scoppiato il caos. Cosa è successo davvero tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca? Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, è già finita? Le voci dopo Uomini e Donne I fan della trasmissione Uomini e Donne sono rimasti senza parole per quanto accaduto alla coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Dopo la scelta nella trasmissione di Maria De Filippi, è scoppiato il caos. I due starebbero attraversando una crisi improvvisa e molto seria, ma sui social si sono lasciati andare a frecciatine e messaggi criptici che hanno scatenato la curiosità del pubblico.🔗 Leggi su Novella2000.it

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