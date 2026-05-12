Uomini e Donne sarebbe finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca | Il lupo perde il pelo ma non il vizio

La relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, iniziata alcuni mesi fa nello studio di Uomini e Donne, sembra essere conclusa. Le voci di una crisi tra i due sono state confermate da alcune fonti, anche se i dettagli non sono stati resi noti pubblicamente. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente la fine della loro relazione, che pare ormai essere definitiva.

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d'amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata solo pochi mesi fa nello studio di Uomini e Donne. L'indiscrezione e i presunti motivi della rottura: "Lui l'ha tradita".🔗 Leggi su Fanpage.it

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