Il Lido Tahiti di Palmi è il beach club più votato d' Italia | trionfo al Gran Galà di Milano
Il Lido Tahiti di Palmi si è aggiudicato il riconoscimento come il beach club più votato in Italia durante il Gran Galà dei Beach Club d’Italia, tenutosi a Milano. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi locali provenienti da tutta la penisola, con il pubblico che ha espresso le proprie preferenze attraverso le votazioni. Il riconoscimento premia la popolarità e il gradimento tra i visitatori del locale calabrese.
È reggino il beach club italiano più votato dal pubblico. Il Lido Tahiti di Palmi ha conquistato il premio nazionale al Gran Galà dei Beach Club d’Italia di Milano.Il riconoscimento è stato assegnato il 7 maggio all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, nel corso dell'evento di riferimento nazionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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