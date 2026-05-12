Il Lido Tahiti di Palmi è il beach club più votato d' Italia | trionfo al Gran Galà di Milano

Il Lido Tahiti di Palmi si è aggiudicato il riconoscimento come il beach club più votato in Italia durante il Gran Galà dei Beach Club d’Italia, tenutosi a Milano. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi locali provenienti da tutta la penisola, con il pubblico che ha espresso le proprie preferenze attraverso le votazioni. Il riconoscimento premia la popolarità e il gradimento tra i visitatori del locale calabrese.

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È reggino il beach club italiano più votato dal pubblico. Il Lido Tahiti di Palmi ha conquistato il premio nazionale al Gran Galà dei Beach Club d’Italia di Milano.Il riconoscimento è stato assegnato il 7 maggio all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, nel corso dell'evento di riferimento nazionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate C'è un indagato per l'incendio del lido Sunset beach club di PalmiL'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola C'è un indagato per... Argomenti più discussi: Il beach club più votato dal pubblico in Italia è il Tahiti di Palmi; Bagni Fiore di Paraggi è la spiaggia più innovativa d’Italia; Beach club d’Italia 2026, premiati i migliori lidi: dalla Sicilia alla Versilia gli oscar dell’estate; Gran Galà dei Beach Club 2026: Spiagge.it premia Bagni Fiore di Paraggi come lo stabilimento balneare più innovativo d’Italia. Lido delle Nazioni, bimbo di sei anni annegato nella piscina di un campeggio: si indaga per omicidio colposoLa Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti per la tragica fine del bambino tedesco (ma di origini turche) di 6 anni, morto dopo un tuffo nella piscina ... corrieredibologna.corriere.it