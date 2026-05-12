Il campionato di Serie D si avvia verso il momento della verità, con il derby tra due squadre che si prepara a giocarsi una partita decisiva. Nel frattempo, si apre il dibattito sui play-off, che continuano a sollevare dubbi sulla loro utilità. Attualmente, solo le vincenti di ciascuno dei nove gironi nazionali hanno ottenuto la promozione diretta in Serie C, lasciando in sospeso il ruolo dei play-off.

Servono o no i play-off di Serie D? La domanda è più che lecita, perché le promosse in C sono state soltanto le vincitrici dei nove gironi in cui è divisa la categoria a livello nazionale. Nove promozioni in Serie C e tre retrocessioni in D per ognuno dei tre gironi di C. Poi, però, seconde, terze, quarte e quinte stanno disputando i play-off di cui sono andate in archivio le semifinali. Nel girone D, il Lentigione ha superato la Pro Palazzolo 3 a 2 mentre il Piacenza di Arnaldo Franzini ha vinto a Pistoia 3 a 1. Così domenica prossima a Lentigione ci sarà il derby emiliano contro i piacentini. Ma già adesso sono state stilate le eventuali classifiche delle vincenti le semifinali e il Lentigione è al secondo posto con un coefficiente di 2,15 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Lenz pronto al derby. Ma il finale è un enigma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il centenario dell’Incompiuta. Toscanini, la prima alla Scala. E l’eterno enigma del finaleI centenari teatrali possono essere delle gran rotture, imponendo di “rivisitare” (tempo fa s’era più macabri: “riesumare”) lavori che se il tempo...

La Correggese blocca la marcia del Lenz. Derby vero, un pari tra veleni e rimpiantiCORREGGESE 1 LENTIGIONE 1 CORREGGESE (4-4-2): Mantini; Ghizzardi, Ferraresi, Panizzi, Motti; Ben Driss, Manuzzi, Galli, Errichiello (10’ st Saccà);...