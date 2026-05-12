Il legame tra Romagna e diplomazia | Patuelli ricorda Silvestrini il Cardinale che veniva da Brisighella

Un legame che attraversa più di un secolo collega la Romagna alla diplomazia italiana. Ricordando una figura religiosa originaria di Brisighella, il presidente di un istituto bancario ha fatto riferimento a un cardinale coinvolto nelle vicende politiche del XIX secolo. Tra le date chiave ci sono le rivoluzioni del 1848 e la stipula di un accordo tra Stato e Chiesa nel 1984, eventi che segnano un tratto comune nella storia della regione e dell’Italia.

C’è un filo rosso che lega le turbolenze costituzionali del 1848 alla firma del nuovo Concordato di Villa Madama nel 1984. Un filo che passa per l’acutezza intellettuale di un giovane laureato dell’Università di Bologna destinato a diventare uno dei protagonisti della diplomazia vaticana: Achille.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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