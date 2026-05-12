Il Lago di Como visto dal cielo la magia del rifugio Sev
Dal cielo si può ammirare il Lago di Como, con le sue acque che si estendono tra le montagne. Nella zona di Pianezzo, vicino ai Corni di Canzo, si trova il Rifugio SEV, un luogo frequentato da chi si dedica alle escursioni in montagna. La struttura ha una lunga storia ed è un punto di riferimento per chi esplora questa parte del territorio lariano.
Nel cuore della zona di Pianezzo, accanto ai suggestivi Corni di Canzo, sorge il Rifugio SEV, storico punto di riferimento per escursionisti e amanti della montagna del territorio lariano. La struttura della Società Escursionisti Valmadreresi nasce da un sogno costruito con sacrificio e spirito.🔗 Leggi su Quicomo.it
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