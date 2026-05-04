Lago di Como vedo doppio | la magia della perla di Bellagio

Sul lago di Como, a Bellagio, si può ammirare uno spettacolo naturale unico: il lago si divide in due parti, creando una sagoma riconoscibile in tutto il mondo. Questa veduta spettacolare si può osservare da un punto panoramico che funge da balcone naturale, offrendo una vista che lascia senza parole. La particolare conformazione del bacino ha attirato visitatori e appassionati di paesaggi, diventando uno dei simboli più fotografati della zona.

Visioni davvero uniche, spettacolari. Un balcone naturale del lago di Como, dove il Lario si divide in due disegnando quella sagoma unica che lo ha reso celebre a livello internazionale. Stiamo parlando di Mezzedo, località lungo il Sentiero del Viandante, al confine tra i comuni di Lierna ed.🔗 Leggi su Quicomo.it

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